«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

https://static.news.ru/photo/21effee8-989b-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки, подготовленные Минэкономразвития РФ для законопроекта о поддержке экономики, предусматривают возможность арендатора помещения потребовать скидку или разорвать договор без штрафа. А собственники помещений смогут не возвращать обеспечительный платёж.

Предусматривается, что возможность отказаться от выполнения условий договора в одностороннем порядке будет у арендаторов до 1 октября 2020 года. В свою очередь, арендодатели смогут не возвращать обеспечительный платёж или так называемый залог, если если это предусмотрено договором, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Поправки, по данным издания, разработаны в ответ на заявления представителей бизнеса, сдающих помещения в аренду, о возможном крахе рынка. Подлинность поправок «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник.

Как писал NEWS.ru ранее, во вторник, 12 мая, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому разрешается арендаторам, пострадавшим от пандемии коронавируса, расторгать договор аренды в одностороннем порядке и без штрафных санкций.