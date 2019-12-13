https://static.news.ru/photo/e886d60a-1db5-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: вэб.рф

Госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться.

Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, ВЭБ получит свыше 75% акций. [Мы] работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА, — сказал глава ВЭБ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета госкорпорации.

Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн.

Ранее председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб. На его стадионе должен заработать бизнес-центр, а само место — стать точкой притяжения, писал NEWS.ru.