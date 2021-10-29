ВЭБ с партнёрами намерен вложить в экономику РФ более 17 трлн к 2024 году

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В третьем квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян выросли до 8,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост доходов достигал 7,4%, а за девять месяцев доходы россиян выросли на 4,1%. Об этом говорится в докладе Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе — сентябре 2021 года по сравнению с...