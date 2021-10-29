ВЭБ с партнёрами намерен вложить в экономику РФ более 17 трлн к 2024 году
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:57, 29 октября 2021
Игорь ШуваловФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Группа ВЭБ планирует инвестировать около 6 трлн рублей в экономику России к концу 2024 года. При этом суммарно вместе с партнёрами объём вложений может превысить 17 трлн рублей. Об этом сообщил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, передаёт «Интерфакс».
Утверждена стратегия работы ВЭБ и группы компаний ВЭБ до конца 2024 года. Это большая ответственность по инвестированию средств группы, это объём около 6 трлн рублей, и в совокупности со средствами инвесторов и коммерческих банков это около 17 трлн рублей, — сказал Шувалов.
Он отметил, что есть понимание того, что это не только денежные средства, выданные по конкретным кредитам, это большие социальные эффекты. Основной целью финансовой организации он назвал социальное предпринимательство. Когда во главу ставятся не доходы или прибыль, а эффекты, которые несут обществу проекты, реализуемые банком.
Если это промышленные проекты, то это проекты, которые в первую очередь отвечают экологической повестке, социальному развитию, и они соответствуют самым лучшим стандартам корпоративного поведения, — добавил Шувалов.
Ранее госкорпорация ВЭБ.РФ, выкупившая имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), подготовила проект создания «курорта мирового уровня» на озере Байкал стоимостью 161 млрд рублей.