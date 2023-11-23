Спрос инвесторов на зеленые облигации ВЭБа превысил 135 млрд рублей

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» успешно закрыла книгу заявок по выпуску зеленых биржевых облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, со сроком до погашения 6,5 лет и квартальными купонными выплатами.

Целью размещения зеленых облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Выпуск верифицируется Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок превысил 135 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение о снижении спреда к RUONIA до 145 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA.

Среди инвесторов были государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании и розничные инвесторы. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский заявил, что госкорпорация была пионером и является безусловным лидером среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном.

«Этот выпуск является уже нашим пятым по счету. Мы наблюдаем стабильно высокий рыночный спрос на облигации данного типа, что позволяет рассматривать их как наиболее эффективный инструмент привлечения долгосрочных ресурсов в условиях высокой рыночной волатильности, без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период. Размещаемые облигации являются очередным зеленым выпуском, что подтверждает активную роль ВЭБ.РФ в развитии рынка зеленого финансирования», — отметил Вышковский.

Также, по словам Вышковского, выпуск зеленых облигаций подчеркивает роль ВЭБ.РФ в финансировании зеленой энергетики и зеленой промышленности.

«Мы выступаем за практичный подход к зеленой повестке: финансируем зеленые проекты не из-за веяний «моды», а потому, что это экономически целесообразно, повышает качество жизни в России и позволяет российским производителям оставаться глобально конкурентоспособными», — добавил Вышковский.