ВЭБ.РФ предложил долгосрочную поддержку российско-китайских проектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для поддержки российско-китайского инвестиционного сотрудничества ВЭБ.РФ предлагает организовать механизм долгосрочного финансирования российско-китайских проектов, полностью отвечающий требованиям российского и китайского законодательств. С российской стороны таким финансовым институтом готова выступить госкорпорация развития. Такое предложение было озвучено на заседании секретариатов Межправительственной Российско-Китайской Комиссии (МПК) по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

18-е заседание секретариатов состоялось под председательством замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичёва и замглавы Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна. Участники заседания отметили роль Комиссии в развитии двустороннего инвестсотрудничества между странами. В 2023 году совместная работа секретариатов подготовила План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, провела мониторинг и оказала содействие реализации проектов, а также организовала двусторонние межведомственные семинары для обмена опытом.

В течение 2023 года ВЭБ.РФ предоставил финансирование 6 проектам МПК, провёл экспертизу около двух десятков проектов, предлагаемых к включению в перечни проектов Комиссии, осуществил мониторинг их реализации и совместно с Минэкономразвития России подготовил предложения по снятию барьеров.

В настоящее время при участии китайских партнёров ВЭБ.РФ прорабатываются и реализуются 15 крупных инвестпроектов с общим одобренным лимитом финансирования более 3 трлн руб. (220 млрд юаней). ВЭБ уже предоставил финансирование проектам МПК в объёме 1 трлн руб. (73 млрд юаней). Следующее заседание Комиссии состоится в Пекине в ноябре текущего года под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна.