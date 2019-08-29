Внешэкономбанк (ВЭБ) может выделить средства на возведение одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политик заявил, что подобные проекты имеют существенное значение для укрепления конкурентоспособности РФ, пишет
Среди этих проектов — и строительство в Ленинградской области одного из крупнейших в мире комплексов по глубокой переработке углеводородов, — уточнил глава кабмина.
В августе 2019 года глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию проектов по благоустройству городов.
Ранее News.ru сообщал, что добыча жидких углеводородов в России вырастет в 2020 году на 100 тысяч баррелей в сутки. Такие данные следуют из июльского доклада ОПЕК.