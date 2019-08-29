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Российский ЛУКОЙЛ назвал ожидаемый объём добычи жидких углеводородов в текущем году. По словам топ-менеджера нефтяной компании, он останется примерно на уровне 2018 года.

Что касается динамики по жидким, мы планируем, что они, скорее всего, будут в РФ flat (примерно на том же уровне. — News.ru) год к году, — цитирует топ-менеджера ПРАЙМ. Ранее...