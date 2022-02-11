ВЭБ продаст пакет акций РУСАЛ на фоне рекордных цен на алюминий

Компания ВЭБ планирует продать миноритарный пакет акций компании РУСАЛ на фоне рекордного роста цен на алюминий. Госкорпорация приобрела этот пакет в ходе IPO компании в 2010 году и теперь собирается реализовать его на бирже, заявила РБК исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. Его стоимость составляет примерно $515 млн (38,5 млрд рублей по нынешнему курсу).

Отмечается, что стоимость тонны алюминия с начала 2022 года увеличилась на 18% и превысила отметку в $3,2 тысячи, достигнув максимального уровня с июля 2008 года. Причины роста цен на алюминий эксперты видят в удорожании электроэнергии, вынудившем европейских производителей сокращать производство, и низких уровнях запасов этого металла. Согласно прогнозу Goldman Sachs, в этом году средние цены на алюминий могут достичь $3450 за тонну, в 2023 году — $3850, а в 2025-м — $5 тысяч.

Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин полагает, что ВЭБ воспользуется ускоренной процедурой сбора заявок, чтобы продать свой пакет на бирже за $490 млн или 36,7 млрд рублей. Для самой компании РУСАЛ сделка является весьма выгодной: более высокая доля акций в свободном обращении будет способствовать повышению её привлекательности для крупных инвестфондов, которые смогут выиграть на дальнейшем росте цен на алюминий. При этом акции РУСАЛа с начала 2022 года выросли на 13% до 83,2 рубля за бумагу, и аналитики прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев они могут вырасти ещё по крайней мере на 9%, до 91,03 рубля за бумагу.

Ранее генеральный директор компании «Руслом.ком» Виктор Ковшевный сообщил, что преимущество РУСАЛу на мировом рынке алюминия обеспечивают сибирские гидроэлектростанции. Он объяснил, что промышленность в России исторически развивалась по принципу близости заводов к источнику энергии: в этом случае промежуточные потери производства бывают гораздо ниже, как и углеродный след. Таким образом близость завода РУСАЛа к ГЭС обеспечивает более экологичное производство.