https://static.news.ru/photo/b13c9736-d5fb-11e9-bb01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выступила с предложением модернизировать городской транспорт в России за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Первый этап проекта планируется провести в 10 городах: Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Саратове, Твери и Челябинске.

По предварительным данным, общий объём инвестиций в реализацию инициативы составит 340 млрд рублей, 196 млрд из которых потребуются для обновления транспортного парка. Остальные деньги уйдут на реконструкцию транспортной инфраструктуры.

Во время второго этапа предлагается провести модернизацию в 40 городах. В общей сложности распространить инициативу планируется в 1100 городах страны. Суммарные затраты на проект превысят два триллиона рублей.

Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов, — считает зампредседателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.

По его словам, при формировании проекта применяется системный подход, включающий в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что строительство нового аэропорта в Самаре, названного в честь первого космонавта Юрия Гагарина, было профинансировано ВЭБом из средств ФНБ.