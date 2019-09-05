Веб-кошельки в России скоро перестанут существовать из-за интернет-банкинга. Количество банковских карт в стране выросло с 100 млн в 2008 году до 272 млн к началу 2019‑го.
Интернет-банкингом пользуется 87,2% россиян. По данным издания «
Кроме того, в последнее время активно развивается оплата с помощью мобильного телефона. Пользователь привязывает карту к гаджету через приложение, после чего сама карта уже не нужна. Эта возможность тоже сказалась на том, что россияне решили реже пользоваться веб-кошельками.
Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки. Это будет возможно только после идентификации личности. По словам советника председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, данный запрет является закономерным этапом борьбы российских властей с теневой экономикой.