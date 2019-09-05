https://static.news.ru/photo/26345a26-cfe7-11e9-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Веб-кошельки в России скоро перестанут существовать из-за интернет-банкинга. Количество банковских карт в стране выросло с 100 млн в 2008 году до 272 млн к началу 2019‑го.

Интернет-банкингом пользуется 87,2% россиян. По данным издания « Профиль », банки представляют не только тот же функционал, что и платёжные системы, но и ещё некоторые бонусы: кэшбэк, проценты на остаток по счёту, работа с картой офлайн. А с помощью веб-кошелька можно только оплачивать покупки через Интернет и переводить деньги другим пользователям.

Кроме того, в последнее время активно развивается оплата с помощью мобильного телефона. Пользователь привязывает карту к гаджету через приложение, после чего сама карта уже не нужна. Эта возможность тоже сказалась на том, что россияне решили реже пользоваться веб-кошельками.

Ранее News.ru сообщал, что российские пользователи сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay вскоре не смогут анонимно пополнять интернет-кошельки. Это будет возможно только после идентификации личности. По словам советника председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, данный запрет является закономерным этапом борьбы российских властей с теневой экономикой.