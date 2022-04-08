ВБ прогнозирует падение экономики РФ на 11,2%, Украины - на 45% в 2022 году

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины в этом году сократится на 45%, России — на 11,2%, Европы и Центральной Азии — на 4,1%. Об этом говорится в докладе банке об экономике региона Европы и Центральной Азии, пишет ТАСС.
При этом падение ВВП Украины будет
Мощное влияние уже введённых санкций, как ожидается, приведёт к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса, — говорится в докладе.
Базовым прогнозом в отношении экономики Украины служит условие, что действия России в этой стране будут продолжаться ещё несколько месяцев. И из этого исходит ожидаемое сокращение ВВП на 45%.
В целом же в регионе Европы и Центральной Азии объём производства в 2022 году сократится на 4,1%, что вдвое превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией коронавируса. отмечают аналитики банка.
Ранее сообщалось, что резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства планируют задействовать для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.