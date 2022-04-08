ВБ прогнозирует падение экономики РФ на 11,2%, Украины - на 45% в 2022 году

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины в этом году сократится на 45%, России — на 11,2%, Европы и Центральной Азии — на 4,1%. Об этом говорится в докладе банке об экономике региона Европы и Центральной Азии, пишет ТАСС.

При этом падение ВВП Украины будет зависеть от продолжительности конфликта. Что касается обнародованного прогноза, то неопределённость по его поводу «беспрецедентно высока», отмечает банк. Он зависит от того, как будут происходить события на Украине и от ответа мирового сообщества.

Мощное влияние уже введённых санкций, как ожидается, приведёт к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса, — говорится в докладе.

Базовым прогнозом в отношении экономики Украины служит условие, что действия России в этой стране будут продолжаться ещё несколько месяцев. И из этого исходит ожидаемое сокращение ВВП на 45%.

В целом же в регионе Европы и Центральной Азии объём производства в 2022 году сократится на 4,1%, что вдвое превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией коронавируса. отмечают аналитики банка.

Ранее сообщалось, что резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства планируют задействовать для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.