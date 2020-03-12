https://static.news.ru/photo/62c7b032-6489-11ea-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё одной швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI).

Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина Штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что США расширили санкционный список 18 февраля 2020 года. В него попали подразделение «Роснефти» Rosneft Trading и вице-президент госкомпании Дидье Касимиро.

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале 2019 года. Тогда лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали США и страны Группы Лимы, кроме Мексики, большинство стран ЕС и Организация американских государств. Действующий президент страны Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Мадуро поддержали Иран, Китай, Россия, Сирия, Турция, Белоруссия, Куба и Никарагуа.