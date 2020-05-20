Вашингтон: ВВП США рухнет почти на 38% во II квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/b0f01950-9a6e-11ea-b6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via imago-images.de/Global Look Press

Экономика Соединённых Штатов Америки может обвалиться на 37,7% по итогам второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. За весь год ВВП страны потеряет 5,6%, но в 2021-м показатели вернутся к росту на уровне 4,2%, считают сотрудники Бюджетного управления конгресса (CBO).

Безработица с 3,8% в первом квартале взлетит сразу до 15,1% во втором и до 15,8% в третьем, но сократится к концу 2020-го до 11,5%. CBO прогнозирует рост числа безработных до 23,6 миллиона граждан во втором квартале и до 25,1 млн в третьем, пишет РИА Новости.

Среди причин кризиса ведомство указывает пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и связанные с ней ограничительные меры. По мнению экспертов, волна безработицы стала крупнейшей со времён Второй мировой войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центры по контролю и профилактике заболеваний США представили подробные рекомендации о том, как «открывать» страну, отказываясь от введённых из-за пандемии коронавируса ограничений. Специалисты считают, что возвращаться к привычной жизни американцам нужно в три этапа.

Размещённый на сайте агентства 60-страничный документ содержит подробную дорожную карту открытия школ, ресторанов, детских учреждений.