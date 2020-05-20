Китайским компаниям могут запретить размещать акции на биржах США

https://static.news.ru/photo/a0742d7a-9a71-11ea-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат Соединённых Штатов Америки обсудит возможность принятия закона, запрещающего многим китайским предприятиям размещать ценные бумаги на биржах США.

Компаниям придётся пройти аудит в Комитете по надзору за отчётностью публичных компаний. Это некоммерческое ведомство, контролирующее аудиты всех фирм в США, желающих привлекать инвестиции на рынке.

Закон обяжет китайские компании доказать, что они не принадлежат и не контролируются иностранным правительством, — пишет агентство MarketWatch.

Портал отметил, что американо-китайская экономическая комиссия подготовила в 2019-м перечень из более чем 600 компаний КНР, котирующихся на фондовых биржах США, включая Alibaba, Baidu и JD.com. Если закон вступил в силу, указанные предприятия потеряют возможность размещать акции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон выдвинул законопроект, который нацелен на уменьшение зависимости США от редкоземельных металлов из Китая. Именно они являются необходимым компонентом для поддержания не только технологической, но и оборонной отрасли.

Идея подобных реформ появилась давно, однако только сейчас Вашингтон решился воспользоваться ситуацией вокруг коронавируса, чтобы лишить КНР важного «клиента».