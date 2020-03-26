https://static.news.ru/photo/9a4e17b4-6eb4-11ea-9249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Xinhua/Global Look Press

Представитель США на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер объявил о продлении на год срока действия исключений из введённых ранее таможенных пошлин для более чем 170 товаров из КНР.

Об этом сообщает ТАСС. Среди прочих категорий исключения продлеваются для крабового мяса, устричных раковин, футляров для хранения оружия, зарядных устройств для смартфонов, одежды, блокнотов и велосипедов.

Пошлины на экспортируемые из КНР товары на сумму $200 млрд власти США ввели 24 сентября 2018 года. Вскоре после этого американские компании начали подавать заявки на включение ряда товарных категорий в перечень исключений. В настоящий момент в США составлено уже 10 таких списков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Китай принял решение отменить пошлину в размере 25% на импорт американского газа и возобновил поставки после перерыва почти в 20 месяцев.