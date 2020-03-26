Представитель США на торговых переговорах с Китаем Роберт Лайтхайзер объявил о продлении на год срока действия исключений из введённых ранее таможенных пошлин для более чем 170 товаров из КНР.
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Пошлины на экспортируемые из КНР товары на сумму $200 млрд власти США ввели 24 сентября 2018 года. Вскоре после этого американские компании начали подавать заявки на включение ряда товарных категорий в перечень исключений. В настоящий момент в США составлено уже 10 таких списков.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Китай принял решение отменить пошлину в размере 25% на импорт американского газа и возобновил поставки после перерыва почти в 20 месяцев.
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