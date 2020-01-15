https://static.news.ru/photo/713b615c-37cc-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpg Лю Хэ и Дональд Трамп Фото: Li Muzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне пакет документов по первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Детали соглашения до сих пор неизвестны. Как передаёт ТАСС, Трамп после подписания заявил, что американские пошлины в отношении Пекина остаются в силе, но будут отменены, как только стороны закончат вторую фазу. Американский президент объяснил такое решение тем, что США нужны «козыри для переговоров».

Лю Хэ отметил, что китайские компании будут закупать американскую продукцию, руководствуясь рыночной конъюнктурой, и этот момент прописан в соглашении. Вице-премьер Госсовета КНР подчеркнул, что реализация заложенных в подписанных документах положений станет для Пекина «наивысшим приоритетом».

Как ранее писал NEWS.ru, осведомлённые источники допускают, что по условиям соглашения о первой фазе торговой сделки Китай будет обязан закупить товары в США на сумму до $200 млрд в течение ближайших нескольких лет.