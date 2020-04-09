Российская валюта постепенно отвоёвывает позиции у иностранных «коллег». За последние две недели она заметно подорожала к доллару, курс которого снизился более чем на 6 рублей. Причина — не только рост цен на нефть и меры Банка России, но и падение спроса со стороны запертого внутри страны населения, которому незачем стало покупать доллары и евро. Эксперты отмечают, что укрепление рубля — плюс для простых граждан, но минус для российского бюджета, который уже теряет значительную часть своих доходов.

В первой половине дня 9 апреля курс российской валюты на торгах МосБиржи поднимался почти до 73 рублей за доллар, хотя ещё 30 марта «зелёный» стоил 80 рублей. За последние две недели нацвалюта отыграла почти половину падения прошлого месяца, которое началось после обвала цен на нефть на мировом рынке.

Частичное возвращение рубля также обусловлено динамикой сырьевых котировок, отмечают эксперты. На прошлой неделе стоимость чёрного золота марки Brent поднялась выше $30 за баррель. Причиной роста стало объявление о предстоящей встрече стран ОПЕК+ и возможном сокращении добычи нефти.

Динамика рубля по-прежнему определяется двумя факторами: нефтяными котировками и действиями мировых регуляторов по снижению негативных последствий для экономики, в том числе и решениями Центробанка РФ, считает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

На протяжении последнего времени центральные банки всего мира приняли ряд беспрецедентных мер по поддержке рынков. Они влили столько денежных средств, сколько не было даже в кризис 2008–2009 годов. Это поддержало динамику валют развитых стран и повысило интерес инвесторов к риску. Второй момент — ожидание позитивных решений по рынку нефти в ходе встречи ОПЕК+. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

Напомним, что в условиях падающих цен на сырьё Банк России принял меры для поддержания курса рубля. 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. С 19 марта Центробанк стал дополнительно продавать иностранную валюту из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

Ежедневный объём продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут, — отмечалось в сообщении Центробанка.

Учитывая, что Urals, как правило, продаётся с дисконтом к марке Brent, условия продажи валюты соблюдались как минимум две недели. В отдельные моменты стоимость российской нефти приближалась к $10 за баррель.

Интервенции Центробанка, естественно, способствуют сохранению рублём равновесия, но ключевой роли не играют. В среднем Банк России продаёт валюту в день на 12–15 млрд рублей. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

По словам эксперта, от новых срывов российскую валюту удерживают в первую очередь цены на нефть, которые держатся выше $32–33 за баррель Brent.

Плюс на минус

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем эпидемия коронавируса, ставшая причиной падения нефтяных цен и ослабления рубля, отчасти поддержала российскую валюту, резко сократив потребность в иностранных деньгах.

Карантин снизил спрос на валюту как со стороны импортёров различных товаров, так и населения, которое значительно сократило число поездок за рубеж. В преддверии летнего сезона отпусков этот фактор — дополнительная поддержка рубля. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

По словам эксперта, именно население в первую очередь выигрывает от наметившегося укрепления нацвалюты, потому что это сдерживает рост потребительских цен. Не секрет, что продолжительное падение рубля на 20% может добавить инфляции 2-3%, отметил Манаенко.

В свою очередь Бодрова напоминает, что с начала года курс российской валюты упал на 22% к доллару и на 19% — к евро. В результате жизнь простых граждан стала заметно дороже.

Для россиян стали дороже все без исключения импортные продукты и товары, а также иностранные поездки. Пока это невозможно технически, но в теории отлично видно, что зарубежные туры подорожают в среднем на 25%, — предупредила эксперт.

Бодрова отмечает, что инфляция по итогам года может составить около 5-6% по официальным данным и порядка 12–15% в реальности.

Потребительские цены в России в марте 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с февралём, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении (к марту 2019-го) инфляция ускорилась до 2,5% после 2,3% в феврале. При этом, как отмечают эксперты, многие компании и торговые сети пока продолжают торговать по старому курсу и прежним ценам, чтобы удержать покупателей.

Ослабление рубля было не выгодно ни населению, ни бизнесу — это ведёт к увеличению стоимости импортных и отечественных товаров, продуктов питания, вызывает рост затрат бизнеса. Однако при этом выигрывает бюджет: девальвация рубля становится инструментом для его пополнения, — отмечает Дмитрий Гелемурзин.

Бодрова, со своей стороны, считает, что сейчас российской экономике нужен слабый рубль, чтобы снизить дефицит бюджета на фоне выпавших доходов от продажи нефти.

Как писал NEWS.ru, Россия в результате падения сырьевых цен с $55 до $30 за баррель ежедневно теряет $260 млн в день. Если динамика котировок не изменится, нефтяные компании могут потерять 4,9 трлн рублей выручки, а российский бюджет за год может недополучить 3 трлн рублей.

Нефть решает всё

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главным моментом дальнейшей динамики рубля станет решение ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти. Оно может быть принято уже 9 апреля на встрече участников сделки или на чрезвычайном заседании министров энергетики стран G20, которое ожидается 10 апреля.

Если подписание договора действительно произойдёт, это окажет значимую поддержку нефти, которая может закрепиться выше $40 за баррель. Российская валюта в таком случае сможет подойти к отметке 70 рублей за доллар. При отсутствии договорённости нефть опустится до $30 за баррель и ниже, а поддержку рублю будет оказывать только продажа валюты из ФНБ. В таком случае нацвалюта может опять упасть до 75–80 рублей за доллар. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS

Если баррель Brent закрепится в диапазоне $30–35, а мировой рынок увидит хотя бы рамочные договорённости на уровне ключевых нефтепроизводителей, рубль сможет продолжить восстановление до 70–73 за доллар, считает Бодрова. По её словам, в целом до конца апреля доллар может оставаться в диапазоне 72–80 рублей, евро — 80–87 рублей.