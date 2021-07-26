Валютные сбережения россиян достигли максимума с начала пандемии

Россияне за прошедший месяц смогли нарастить на своих банковских счетах валютные сбережения до $92,7 млрд. Отмечается, что это максимум с момента начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Так, валютные сбережения граждан за последние 30 дней увеличились на 1,2%, достигнув максимального показателя с февраля 2020 года. Тогда это значение составляло $94,3 млрд. При этом за первый месяц пандемии отток валюты со счетов произошёл на более чем $5 млрд, что является своего рода антирекордом.

Рост валютных сбережений в июле объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, — сообщил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Учитывая, что сейчас на валютные счета распространена крайне низкая ставка, люди будут пытаться хоть как-то сохранить свои деньги, считает эксперт. При этом россияне отложили важные для себя покупки и пытаются застраховаться. Так как конец лета и начало осени имеют репутацию кризисных времён, объём вложений в валюту может только возрасти.

Ранее финансист рассказал о пользе хранения денег на депозите. Он сообщил, что сейчас деньги лучше хранить в облигациях федерального займа или облигациях крупных госкомпаний, дающих прибыль как минимум в районе 7% годовых.