Валюта Афганистана обесценилась из-за прихода талибов к власти

Национальная валюта Афганистана обесценилась на фоне происходящего в стране госпереворота, обрушившись до рекордного минимума. Сегодня, 17 августа, курс афгани упал на 1,7%, до 83,5013 за американский доллар, сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что поводом для подобной динамики стала политическая нестабильность в стране. На фоне этого национальная валюта продолжает снижаться уже четвёртый день подряд.

Помимо этого, глава афганского Центробанка Аджмал Ахмади покинул страну после захвата запрещённой в России террористической группировкой «Талибан» местной столицы — города Кабул. Руководитель валютного регулятора ранее предупредил о прекращении в ближайшее время поставок долларов в страну.

На фоне геополитического кризиса в азиатской стране упал и фондовый рынок США. Так, в ходе торгов в понедельник, 16 августа, индекс S&P 500 упал на 0,31%, промышленный индекс Dow Jones — на 0,17%, а Nasdaq — на 0,8%.

Ранее стало известно о намерениях талибов в Афганистане после захвата власти в Кабуле. По словам официального представителя катарского политического офиса запрещённой в РФ организации Мохаммада Сохаила Шахина, боевики движения «Талибан» не собираются монополизировать власть в стране. По этой причине они стремятся сформировать в Афганистане инклюзивное исламское правительство.