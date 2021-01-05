Вакцина для рубля: сможет ли российская валюта вырасти в цене в 2021 году

Начало 2021 года будет сложным для рубля. В лучшем случае российская валюта останется при своих, в худшем — вновь упадёт до 80 рублей за доллар, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ближе к концу года ситуация может улучшиться, но даже в самом оптимистичном сценарии аналитики не видят возможности для нацвалюты возвращения к уровню, предшествующему пандемии COVID-19. Как будет меняться курс рубля в новом году — в материале портала.

Начало нового года российская валюта встретила на уровне 74 рубля за доллар и 90 рублей за евро, немного укрепившись после падения в начале ноября. Между тем первые месяцы 2021-го не сулят нацвалюте серьёзных прорывов, полагают эксперты.

В первом квартале курс рубля, скорее всего, будет колебаться в пределах 72–76 за доллар, на фоне геополитической и пандемийной неопределённости, а также на ожиданиях действий ЦБ, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

В нашем базовом прогнозе к лету сыграют факторы за укрепление и российская валюта пробьёт уровень 70 рублей за доллар, оказавшись там же, где и в прошлом году. И это будет новый равновесный уровень до конца года. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что в первом квартале у рубля мало шансов пойти вверх. Скорее, российская валюта вернётся в диапазон 75–80 рублей за доллар. Причина — предполагаемое нарастание санкционных рисков.

Ожидание укрепления рубля в основном связано с возможным притоком капитала из-за мягкой денежной политики в мире и большого количества денег на рынках. Но этот фактор нейтрализуют санкционные риски, связанные с приходом нового президента США, который может сформировать свою санкционную повестку. Плюс в 2020 году появились факторы влияния на рубль, которых раньше не было, например, ситуация вокруг Алексея Навального. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

Новый глава Белого дома Джо Байден должен вступить в должность 20 января. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, команда избранного президента обсуждает возможный ответ в отношении России после массовой хакерской атаки. Речь может идти в том числе об отключении РФ от SWIFT — международной межбанковской системы передачи финансовых данных.

Такой сценарий стал бы для российского валютного рынка своего рода чёрным лебедем, предупреждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Он ожидает, что 2021-й станет для рубля очередным годом потерь. Против российской валюты могут сыграть в первую очередь внешние факторы. И не только санкции.

В случае изменения монетарной политики ФРС США, а такие признаки есть, может вырасти риск для глобальных инвесторов и начнётся снижение на внешних рынках акций. Причём, как показывает практика последних месяцев, если начинается снижение, то падают все активы: акции, нефть, золото, промышленные металлы. Такое движение на внешних рынках отрицательно повлияет на динамику российской валюты, причём амплитуда колебаний у рубля будет выше. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

В таких условиях, по словам эксперта, высоки шансы, что в первом полугодии курс в паре доллар — рубль поднимется выше 80.

Перспективная валюта

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прошедший 2020 год российская валюта завершила с приличными потерями — её курс за это время снизился почти на 20% к доллару и почти на 30% к евро. Самыми тяжёлыми периодами стали март и начало ноября, когда нацвалюта дешевела до уровня 80 рублей за доллар.

Причинами падения российской валюты в 2020 году стали как внешние факторы — спад мировой экономики вследствие пандемии, падение нефтяных цен, обострение геополитической ситуации, так и внутренние — проблемы российской экономики и рост чистого оттока капитала из страны. Ирина Комарова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Между тем опрошенные агентством Bloomberg инвесторы назвали рубль одной из самых перспективных валют 2021 года. Он вошёл в первую тройку, уступив лишь китайскому юаню и мексиканскому песо.

Оптимистичные сценарии присутствуют и в прогнозах российских экспертов, хотя даже в самом лучшем из них нацвалюта не может отыграть все потери 2020 года.

Стабильности и небольшого укрепления рубля ожидает в 2021 году главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков. По его оценке, стоимость российской валюты в первом квартале может составить 72,5 за доллар и 87,3 за евро. Примерно такой же курс ожидается и в среднем по году — 73 рубля и 87 рублей соответственно.

Самый оптимистичный прогноз по рублю — рост до 67 за доллар и 74 за евро — даёт стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко. По его словам, главным фактором для укрепления российской валюты станет глобальное ослабление доллара США и рост спроса на рискованные активы.

Рублю как валюте страны с формирующейся экономикой не свойственно полностью восстанавливаться — его ослабление даёт толчок к восстановлению или ускорению экономического роста, отмечает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

За последние 25 лет, всю современную историю, после резких обвалов восстановление останавливалось. В эти моменты рубль мог отыграть обратно от одной трети до двух третей от первоначального провала. Это означает, что оптимистичный прогноз позволяет надеяться на возвращение в область 70 рублей за евро, и будет удивительно, если пара рубль/доллар закрепится ниже 68. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Большое значение для динамики рубля будут иметь успехи в вакцинации от коронавируса, полагают эксперты. Если пандемия COVID-19 отступит, начнёт активно расти спрос на нефть, а вместе с ним и цены. Это поможет российской валюте немного укрепиться.

Возможны два варианта. Оптимистичный предполагает, что вакцинация позволит стабилизировать ситуацию с пандемией и экономика начнёт восстанавливаться. При пессимистичном вакцинация окажется неэффективной, рецессия продолжится и цены на нефть начнут падать по новой. Тогда и рубль тоже будет снижаться. Но думаю, что наиболее вероятен первый сценарий. Можно ожидать либо стабилизации российской валюты, либо небольшого укрепления её курса, например, до 70 рублей за доллар. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

Нефтяные котировки к началу 2021 года смогли подняться к отметке $50 за баррель и успешно закрепиться на ней. За два последних месяца цены выросли почти на 40%, что помогло укрепиться и рублю.

Слабый помощник

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ослабление национальной валюты, как правило, считается позитивным моментом для экономики страны. Это повышает конкурентоспособность её товаров на международном рынке. Но пока что падение рубля не сильно поддержало отечественного производителя.

Компаниям помогает умеренно слабый курс рубля, но это не единственный фактор для успешного выхода на новые рынки. Помимо этого нужны технологии, способность страны создавать те товары, которые востребованы. Поэтому выгоды от слабого курса очень умеренные, — отмечает Наталия Орлова.

Кстати, одним из факторов ослабления нацвалюты в 2021 году может стать возвращение зарубежных поездок со стороны россиян, отмечает эксперт. Наше население ежегодно тратит на такие поездки $30 млрд, но в 2020 году их было очень мало. Если же границы вновь откроют и люди поедут за рубеж, тогда этот фактор сработает.

Между тем простым россиянам ослабление рубля несёт в основном неприятности. В первую очередь это сказывается на реальных располагаемых доходах населения, которые за девять месяцев 2020-го сократились на 4,3% в годовом выражении, отмечает Ирина Комарова. Она поясняет, что с ослаблением курса национальной валюты растёт стоимость зарубежных, а также российских товаров, производимых на основе импортных компонентов.

Выигрывают от ослабления рубля компании-экспортёры, получающие дополнительные доходы от продажи валюты, отмечает заведующий кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Также это выгодно российскому бюджету, который проще пополнять при более слабой нацвалюте.

Главным фактором укрепления рубля может стать рост российской экономики. Но пока экономическая депрессия из-за пандемии сохраняется и ожидать заметного укрепления рубля на обозримом горизонте не приходится. Алла Дворецкая завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС

По мнению эксперта, при пессимистичном сценарии курс доллара в ближайшие месяцы может дойти до 78 рублей, евро — до 95. Оптимистичный сценарий — это сохранение курса рубля на текущем уровне. Если он не будет ослабевать, это уже можно считать удачей, подытожила экономист.