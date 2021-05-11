Число вакансий в США выросло до рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/b777f7f4-b302-11eb-9a88-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество вакансий в США в марте выросло до рекордного уровня — 8,12 млн. Эксперты связывают это с ростом спроса на рабочую силу, который происходит на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и восстановления экономики, передаёт Bloomberg.

Число доступных вакансий выросло до 8,12 миллиона в течение месяца, что является самым высоким показателем с 2000 года, — сообщает издание со ссылкой на доклад Минтруда США.

Число вакансий превысило число нанятых более чем на 2 млн человек, что является самым большим разрывом в истории и свидетельствует о проблемах с наймом. Многие работодатели отмечают, что не могут заполнить вакансии из-за того, что государство платит слишком щедрые пособия по безработице, а соискатели всё чаще отказываются от работы из опасений заразиться коронавирусом и ссылаются на необходимость ухода за детьми.

Количество американцев, добровольно покинувших свои рабочие места, увеличилось до 3,51 млн, в то время как уровень увольнений остался на прежнем уровне в 5,32 млн.

Вакансии увеличились во всех штатах, наибольший их прирост зафиксирован на Среднем Западе и Северо-Востоке.

Ранее сообщалось, что Роструд намерен потратить 457 млн рублей на доработку IT-платформы «Работа в России». После модернизации ресурс сможет размещать вакансии с других рекрутинговых сервисов и подтверждать подлинность дипломов об образовании. Кроме того, в системе появится ряд новых функций (видеоинтервью с работодателем, мониторинг трудовой и образовательной деятельности выпускников) и улучшится ранжируемость сайта в поисковых системах.

Сейчас пользователями платформы являются 10 млн человек, на ней размещено 1,7 млн вакансий.