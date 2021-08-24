В Южной Корее примут «Закон против Google»

Власти Южной Кореи запретят Google и Apple брать комиссионные с разработчиков программного обеспечения за покупки в онлайн-приложениях. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что правительство страны рассмотрит поправку к закону о телекоммуникационном бизнесе, получившую название «Закон против Google».

Данная мера запретит операторам доминирующих на рынке магазинов приложений принуждать разработчиков использовать определённые платёжные системы, в том числе и от таких компаний, как Google и Apple. В настоящее время наценка для разработчиков может составлять до 30%.

Этот прецедент станет первым со стороны крупной мировой экономики. В обозримой перспективе данная мера может нанести серьёзный ущерб экономическим интересам IT-гигантов в азиатской стране.

В прошлом году Европейский союз предложил ввести аналогичную меру в отношении крупнейших американских технологических компаний. Соответствующая инициатива местных парламентариев получила название «Закон о цифровых рынках».

Google тогда пообещал, что снизит взимаемую с разработчиков плату за обслуживание с 30% до 15% с первого миллиона долларов дохода, полученного ими за год. Apple, в свою очередь, предприняла аналогичные шаги.

Ранее сообщалось, что большинство американских штатов подали антимонопольный иск против Google. Причиной таких действий стал контроль IT-гиганта над магазином приложений Android.