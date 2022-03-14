В Японии заявили о стремлении снизить зависимость от энергоносителей из РФ

Япония намерена снизить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. В планах Токио инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и работа над возобновляемыми источниками энергии. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, его слова приводит «Интерфакс».

Мы стремимся снизить нашу зависимость от российских энергоносителей, обеспечив альтернативные источники поставок из-за пределов России, в частности, за счет инвестиций в СПГ, — сказал глава ведомства.

По словам министра, Япония будет работать над возобновляемыми источниками энергии и развивать ядерную энергетику для соответствия её политики требованиям заявления стран «большой семёрки» о снижении энергозависимости от России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Решение сообщества объясняется тем, что оно оказалось в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. Точные сроки отказа от российских энергоносителей пока не называются.

В МИД заявили, что Россия остаётся гарантом энергобезопасности и надёжным поставщиком мирового уровня и в случае необходимости будет готова к жёсткому противостоянию в энергетической сфере. Стремление ЕС любой ценой обрести независимость от российских энергоносителей скажется на простых европейских налогоплательщиках.