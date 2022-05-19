В Японии резко вырос импорт из России Российский экспорт в Японию в апреле вырос на 67%

В Японии резко вырос импорт из России, об этом сообщает издание Asahi Shimbun. Отмечается, что по сравнению с показателями апреля 2021 года импорт увеличился на 67,3%. По словам экспертов, такой рост был вызван высокими ценами на энергоресурсы. Одновременно с этим, почти на 70% упал экспорт из Японии в РФ. В стоимостном выражении он составил 23,77 миллиарда иен (около 11,7 млрд рублей).

Японский импорт в апреле этого года показал рекордные значения и достиг общей суммы около 8,9 триллиона иен (4,4 триллиона рублей). В три раза возросли закупки нефти (99,3%), сжиженного природного газа (на 151,6%) и угля (198,6%), — отмечает издание.

Ранее стало известно, что финансовые потери крупнейших японских банковских групп — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — по результатам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, составили более 350 млрд иен ($2,71 млрд). Большая часть потерь связана с невозможностью возврата клиентами выданных им кредитов из-за введённых против России санкций.

Япония поддержала антироссийские санкции, введя несколько пакетов рестрикций, в том числе Россия была исключена из режима наибольшего благоприятствования в торговле.