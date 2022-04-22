В Японии назвали причину слабости иены в сравнении с рублём

Писатель и публицист Дзюн Ямада считает, что сейчас в Японии можно наблюдать резкое обесценивание иены. Токио не может обеспечить валюту ресурсами, продовольствием и золотом, чтобы гарантировать её стоимость, написал он в своей колонке на Yahoo News Japan.

Курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой. Влияет также богатство и экономическая сила, основанная на ресурсах и продуктах питания, так называемая национальная мощь. С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало, — пояснил Ямада.

Он также отметил рекордное падение иены по отношению к российскому рублю. По его наблюдениям, 1 марта её курс составлял 114 за доллар, а 20 апреля — 129 за доллар. Ямада считает, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем.

Ранее Токио заявил об опасениях по поводу того, как введённые против России санкции могут отразиться на экономике Японии. В связи с этим власти намерены рассмотреть меры реагирования.