Аналитик назвала опасным заблуждением санкции ЕС против России Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов приводят к росту инфляции в мире

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Дорогостоящие и судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции, пишет основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в статье для японского издания Nikkei Asian Review. По её словам, ЕС принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом», что стало весьма большим заблуждением.

Аналитик отмечает, что стремление Европы снизить закупки газа из России и нарастить импорт СПГ усиливает глобальную конкуренцию за этот ограниченный ресурс. При этом ЕС не добился единодушия среди стран-членов относительно полного отказа от импорта российской нефти, несмотря на необходимость давления на Москву.

Закупка нефти и газа, большая часть которых осуществляется по долгосрочным контрактам, <...> [не] означает покупку в супермаркете, где можно отказаться от одного фирменного продукта и просто взять другой, — пишет эксперт.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдет других импортеров нефти после того, как в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на импорт российского сырья. Информацию о намерении ЕС к концу года сократить ввоз нефти из России на 90% он назвал свидетельством того, что Союз находится в «плохой форме».