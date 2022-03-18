В Японии из-за санкций снизились цены на подержанные автомобили

В Японии начали стремительно снижаться цены на подержанные автомобили. Такая картина наблюдается на фоне антироссийских санкций и падения экспорта в РФ. Об этом сообщает газета Nikkei.

В первые две недели марта средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке Японии составила 785 тысяч иен, или $6,5 тысячи, что на 5% меньше, чем было в конце февраля. По мнению экспертов, такая ситуация связана со снижением спроса на авто из РФ, являвшейся ранее основным направлением поставок автомобилей, бывших в употреблении.

Наибольшее падение цен наблюдается на популярные у россиян модели — например, кроссовер Subaru Forester или электромобиль Nissan Leaf. У этих и некоторых других моделей стоимость упала примерно на 20%. В этой связи местные производители дают прогноз на снижение стоимости новых автомобилей.

Япония присоединилась к санкциям в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. В частности, Токио решил лишить РФ режима наибольшего благоприятствования в торговле. Это означает, что при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями. Ранее подобный статус у РФ уже отозвала Канада, после чего практически ко всем поступившим из РФ товарам там стал применяться «общий» тариф в 35% стоимости. О намерении лишить Россию подобного статуса также заявляли и другие страны G7.

Также Япония намерена снизить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. В планы Токио входят инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и работа над возобновляемыми источниками энергии.

Кроме того, правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и высших государственных чиновник страны. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства, они распространяются на главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Их активы в Японии, если таковые будут выявлены, окажутся заморожены.