В «Яндекс.Такси» увидели рекламу в символах V и Z

«ЯндексGo» уведомил таксиста, разместившего на заднем стекле своего автомобиля буквы V и Z и поддерживающего спецоперацию России на Украине, о том, что для него «приоритет по заказам временно не действует» и что «размещать рекламу на автомобиле можно только по согласованию с „ЯндексТакси“». Таким образом, водитель такси начал получать меньше денежных заказов и его заработок существенно сократился. Подробнее в материале NEWS.ru

Таксист Максим из Мытищ поддержал спецоперацию России на Украине с самого начала и наклеил буквы V и Z из белого скотча на заднем стекле своего автомобиля. Он ездит на арендованном Kia Rio. Раз в десять дней машина проходит проверку на соответствие правилам бренда «Яндекс.Такси». С брендированием у машины будут дополнительные баллы приоритета при распределении заказов.

Для прохождения фотоконтроля через приложение «ЯндексPro» таксист отправляетв сервис фотографии автомобиля — виды сбоку, спереди, сзади и фото салона. В течение марта он прошел две проверки на брендирование. Однако в среду 30 марта после очередного фотоконтроля сервис прислал ему уведомление на таксометр о том, что «приоритет по заказам временно не действует».

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы проверили брендинг на вашем автомобиле, есть замечания: брендирование не соответствует требованиям сервиса. Размещать любую рекламу на брендированном автомобиле можно только по согласованию с „ЯндексТакси“», говорится в сообщении агрегатора.

И почему они назвали это рекламой? Наоборот, это порыв души. Даже на автобусах общественного пользования есть такие наклейки, и никто их не снимает. Получается, что я попал под санкции Яндекса? Они убрали мне коэффициент. Буду меньше зарабатывать. На мне и моей семье это скажется. Ничего себе Яндекс меня наказал. Нашли рекламу, тоже мне))), — возмущается Максим.

По его словам, последствия снижения приоритета в получении заказов оказались «ощутимыми». В среду он не смог заработать на оплату аренды автомобиля 1800 рублей в сутки. «Хорошие заказы мне теперь не идут как раньше, или идут через раз», добавил Максим.

Юрист Кирилл Митягин считает, что «Яндекс.Такси» неверно обозначил в уведомлении объект рекламирования.

Буквы V и Z не могут быть рекламой. Здесь отсутствует объект рекламирования с точки зрения «Закона о рекламе». Рекламировать можно товар, средство его индивидуализации, например, товарный знак или какое-то мероприятие. Пока с буками V и Z нет товаров на рынке. Возможно, они появятся в будущем. Таксисту следовало поинтересоваться в «ЯндексТакси», а что он рекламирует?, — сказал Кирилл Митягин NEWS.ru.

При этом, по его словам, в руководстве по оформлению автомобиля «Яндекс.Такси» на стр 30 обозначено, что «использование наклеек, которые не указаны в руководстве по оформлению автомобиля — запрещено. Это может служить препятствием к прохождению фотоконтроля». Конкретные случаи наклеек, которые помешают фотоконтролю брендинга также указаны. Двухкратное прохождение фотоконтроля брендинга Максимом в течение марта может быть связано с субъективным моментом, считает адвокат.

Кирилл Митягин отметил, что «Яндекс.Такси» поступил по отношению к таксисту некорректно, не пояснив ему, почему наклеенные буквы V и Z нарушают правила брендирования и предлагая поработать за меньшие деньги и согласовать в качестве рекламы то, что рекламой не является.

При этом Яндекс допускает специальные наклейки , например, с знаками собственных сервисов (Еда, Лавка) и даже хоккейных клубов «Авангард» и «Сибирь». «Такие оклейки особенно нравятся горожанам, и мы их тоже очень любим», говорится в правилах агрегатора.

Владелец автопарка такси Василий, комментируя этот случай, сказал NEWS.ru, что работа, при чём любая, а не только такси, должна быть вне политики. Если автомобиль в собственности водителя (таксиста), то он волен размещать на нем, всё, что душе угодно, естественно, в рамках закона. А если авто арендованный, то размещение любых рекламных или агитматериалов, только по согласованию с арендодателем — собственником.

Яндекс в этом случае вообще никакого отношения к авто не имеет и не должен ни коим образом влиять на размещение, тем более авто соответствует всем требованиям правительства Москвы и МО. Им-то какая разница, их бренд наклеен, всё остальное, не должно волновать. Агрегатор лишь может начислять дополнительные баллы приоритета за наличие своего бренда, иначе это дискриминация, — сказал он NEWS.ru

В «ЯндексGo» поинтересовались деталями случая — «госномером и маркой автомобиля чтобы проверить все в системе», однако комментариев не предоставили. Максим отказался предоставить NEWS.ru право назвать Яндексу госномер автомобиля «по соображениям безопасности».