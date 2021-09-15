В Wildberries отреагировали на жалобы сотрудников на зарплаты

В компании Wildberries отреагировали на петицию сотрудников, призывающих изменить сложившуюся систему оплаты труда. Представители руководства пообещали обсудить с сотрудниками новую систему KPI. Об этом пишет «Газета.Ru».

Ранее сотрудники компании опубликовали петицию, в которой рассказали об изменениях оплаты труда в компании. Так, сообщалось, что в июле текущего года руководство ввело новую систему мотивации оплаты труда для менеджеров пунктов самовывоза. Отныне при начислении зарплаты руководство компании учитывает скорость обработки поступившего для самовывоза товара. По словам сотрудников, подобные условия «невыполнимы» для большинства точек, и потребовали пересмотреть систему. Также они хотят пересчёта заработной платы за август и просят сделать это по старой схеме.

В компании подтвердили, что летом действительно были введены новые KPI, учитывающие в том числе количество обработанных заказов.

Повышенный доход за август получили около 90 процентов сотрудников точек выдачи. Доход же около 10 процентов оказался меньше, так как их скорость работы оказалась ниже, — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время в компании ожидается доплата до среднего уровня дохода в рамках «переходного периода».

Кроме того, в компании пообещали провести беседы с сотрудниками на тему новой KPI. В частности, работникам подскажут, что нужно сдать, чтобы увеличить свой доход в новых условиях.

Ранее Wildberries объявила о снижении цен на товары при оплате с помощью карты российской платёжной системы «Мир» и системы быстрых платежей SberPay. В компании объяснили это тем, что разница в стоимости достигается за счёт сниженных комиссионных при обработке операций отечественными системами. При этом комиссии международных платёжных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard подвергли такое решение ретейлера критике.