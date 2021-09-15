В Wildberries отреагировали на жалобы сотрудников на зарплаты

В компании Wildberries отреагировали на петицию сотрудников, призывающих изменить сложившуюся систему оплаты труда. Представители руководства пообещали обсудить с сотрудниками новую систему KPI. Об этом пишет «Газета.Ru».
Ранее сотрудники компании
В компании подтвердили, что летом действительно были введены новые KPI, учитывающие в том числе количество обработанных заказов.
Повышенный доход за август получили около 90 процентов сотрудников точек выдачи. Доход же около 10 процентов оказался меньше, так как их скорость работы оказалась ниже, — сообщили в пресс-службе Wildberries.
Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время в компании ожидается доплата до среднего уровня дохода в рамках «переходного периода».
Кроме того, в компании пообещали провести беседы с сотрудниками на тему новой KPI. В частности, работникам подскажут, что нужно сдать, чтобы увеличить свой доход в новых условиях.
Ранее Wildberries объявила о снижении цен на товары при оплате с помощью карты российской платёжной системы «Мир» и системы быстрых платежей SberPay. В компании объяснили это тем, что разница в стоимости достигается за счёт сниженных комиссионных при обработке операций отечественными системами. При этом комиссии международных платёжных систем достигают 2%.
Visa и Mastercard подвергли такое решение ретейлера критике.