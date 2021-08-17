В ВТО оценили темпы восстановления мировой торговли

Уровень мировой торговли в 2021 году находится на подъёме, демонстрируя динамичный рост после прошлогоднего спада. Индекс состояния торговли товарами на данный момент составляет 110,4 пункта по 100-балльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой данные Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Отмечается, что этот показатель находится на самом высоком уровне, начиная с июля 2016 года. Кроме того, нынешний уровень на 20 пунктов выше прошлогоднего. В организации подчеркнули, что такая тенденция отражает как устойчивое расширение торговли, так и глубину связанного с коронавирусной пандемией шока в ковидном 2020 году.

Такие индикаторы «Барометра торговли товарами», как «фрахт воздушного транспорта» (114 пунктов), «морские контейнерные перевозки» (110,8), «сырьё» (104,7) продолжали расти, сигнализируя о более быстром восстановлении мировой торговли.

Кроме того, показал положительную динамику и «продукция автомобилестроения» (106,6). Это произошло, несмотря на снижение продаж машин в июле в ряде стран мира.

«Барометр торговли товарами» в реальном времени сигнализирует об изменении динамики продаж на глобальном рынке за два — три месяца до публикации официальной статистики. Если он показывает 100 пунктов, то это означает соответствие развития торговли недавним тенденциям. Если барометр показывает более высокие показатели, то это даёт основания для прогноза об ускорении роста торговли.

Ранее сообщалось, что экономика Европы начала восстановление после коронавирусного кризиса. Так, экономика стран еврозоны показала рост в 2% во II квартале текущего года. Эта тенденция была обусловлена ослаблением ограничений, связанных с COVID-19.