В ВТБ раскрыли, какой доход планируют получить от заблокированных активов ВТБ планирует получить 100 млрд прибыли от заблокированных активов

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ВТБ в этому году планирует получить 100 млрд рублей прибыли от замороженных российских активов, рассказал первый зампред компании Дмитрий Пьянов. По его словам, для этого в финансовом учреждении разработали четыре варианта стратегии, пишет РБК.

2024-й станет для группы ВТБ годом работы с заблокированными активами. Банк планирует работать с ними одновременно по четырем направлениям и получить чистую прибыль от таких операций в размере 100 млрд рублей, — сказал он.

Топ-менеджер пояснил, что первая стратегия заключается в выводе заблокированных активов из состава группы на специальное юрлицо. Вторая — это судебные процедуры. Третий вариант предполагает продажу части заблокированных активов другому контрагенту. Четвертую стратегию Пьянов не раскрыл, пояснив, что она находится на стадии «гринфилд», что означает, что концепция разрабатывается с нуля.

В ЕС ранее утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью». По мнению специалистов, эта директива соответствует высказыванию о том, что процентный доход собственника депозита в банке ему не принадлежит.

Чиновники Евросоюза также призвали «частные площадки» перенести всю прибыль от российских активов на отдельный счет. Затем будет утвержден близкий к 100% специальный европейский налог, которым эти средства будут обложены и экспроприированы в бюджет ЕС. Полученные деньги направят для частичного финансирования программы поддержки Украины до 2027 года. Остальные источники средств для поддержки Киева пока не определены.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 февраля заявила, что в ближайшие дни Евросоюз разрешит перечислять для поддержки Украины процентные доходы, полученные от замороженных российских активов. По ее словам, в ЕС предприняли юридические шаги для выполнения этой задачи.