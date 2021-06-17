В ВШЭ рассказали о неизбежном удорожании кредитов

https://static.news.ru/photo/b91d8296-cf67-11eb-9130-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко подтвердил, что в России неизбежно произойдёт удорожание кредитов. В комментарии для NEWS.ru он назвал данный факт несомненным.

Эксперт пояснил, что это связано с повышением ключевой ставки Банком России. Так, коммерческий банк может предоставить кредит частным лицам или компаниям по цене не ниже ключевой ставки. Кроме того, он должен учесть свои какие-то проценты на операционные расходы, в связи с чем кредит для конечного потребителя становится больше.

Сейчас, с увеличением процентной ставки с 5% до 5,5%, есть понимание того, что произойдёт удорожание кредитов примерно на тот же процент или, может быть, даже вдвое выше. Либо на 0,5%, либо на 1%. Если раньше, до увеличения базовой процентной ставки, ставка по ипотечным кредитам была 7–9%, то теперь к этим процентам нужно добавить ещё полпроцента или один процент, — пояснил Пушко.

Он сказал, что такими действиями регулятор сокращает риски с кредитования заёмщиков, которые по условиям возвратности не отвечают текущим характеристикам, стабилизирует ситуацию и повышает привлекательность операций по вкладам за счёт снижения рисков. Так, наименее защищённая категория россиян, которые не имеют опыта инвестирования в достаточно сложные и рискованные финансовые инструменты, получит возможность вернуться к вкладам.

Ранее представители кредитных организаций сообщили, что ставки по кредитам в ближайшее время вырастут на 0,3–1 п. п.