В ВШЭ объяснили, почему пенсии работающим россиянам не индексируют

https://static.news.ru/photo/87450fbe-4083-11eb-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам — это не вопрос денег, а вопрос обоснованности данной меры, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Так эксперт прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности.

По словам Валерия Миронова, президент чётко дал понять, что данный вопрос стоит не так уж остро.

Если брать общую направленность слов Путина, то в СССР вообще не платили работающим пенсионерам, а в современной России платят — и это уже хорошо. Впечатление такое, что министр финансов довёл до него точку зрения, согласно которой индексировать пенсии работающим пенсионерам сейчас не стоит, — пояснил эксперт NEWS.ru.

С другой стороны, ресурсы для этого есть, убеждён экономист, напоминая, что объём высоколиквидных средств в резервных фондах страны приблизился к 8 трлн рублей, а это более 7% ВВП.

Вопрос в том, на что их потратить, а потратить их можно на всё что угодно, включая поддержку работающих пенсионеров. Однако данную меру нужно чётко обосновать. Бедных в стране много: есть люди, которые находятся в куда более сложной ситуации, чем работающие на пенсии россияне, — пояснил экономист.

По мнению эксперта, в ближайший год индексацию пенсий работающим пенсионерам ждать точно не стоит.

Как ранее писал NEWS.ru, ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. При этом глава государства напомнил, что в Советской России пенсии работающим пенсионерам вообще не платили.