В Венгрии выразили готовность платить за российский газ в рублях

Венгерские власти готовы начать платить за российский газ в рублях, об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также отметил, что подобная оплата не будет нарушать условия ранее введённых санкций ЕС против России.

Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию​, — сказал премьер.

Сийярто также подчёркивал, что между Россией и Венгрией был заключён отдельный договор, не зависящий от общего решения Евросоюза относительно дальнейшей покупки российского газа.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что единогласное решение ЕС по российскому газу не принято из-за позиции Венгрии.