В Венгрии не увидели нарушения санкций в оплате российского газа рублями

Оплата поставок газа из России в Венгрию в рублях не будет нарушением санкций Евросоююза со стороны Будапешта, поскольку у него заключён двусторонний контракт с Москвой. Об этом заявил представитель венгерского кабмина Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN. Он также отметил, что физической альтернативы российским газу и нефти нет.

Ковач пояснил, что у ЕС пока нет общих закупок газа и нефти для стран сообщества, поэтому Венгрия продолжает придерживаться заключенных с Россией контрактов.

В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики, — сказал он.

Представитель венгерского кабмина также напомнил, что экономика страны и её население на 856% зависят от поставляемого из России газа.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет оплачивать поставки газа на российских условиях. Он подчеркнул, что у Венгрии заключён с РФ отдельный договор, не зависящий от общего решения ЕС. Министр также отметил, что Будапешт не поддерживает санкции против российских энергоресурсов.