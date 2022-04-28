Anadolu: с начала военной операции ЕС перевёл России €47 млрд за топливо

Фото Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Евросоюз заплатил России €47 млрд за поставки энергоресурсов с момента начала проведения российской специальной военной операции на Украине. Таким образом ЕС финансирует действия России, пишет турецкое агентство Anadolu.

Как говорится в публикации, Евросоюз ежедневно перечисляет $450 млн за нефть и $400 млн за поставки природного газа. Несмотря на осуждение проводимой Москвой спецоперации, Европа по-прежнему не готова ввести полное эмбарго на российские энергоносители. По словам автора статьи, из такой «зависимости ЕС от российского сырья» следует сделать деструктивный вывод о том, что «ЕС финансирует действия России против Украины».

В статье отмечается, что возможное эмбарго на поставки нефти и газа из России станет ударом по обеим сторонам. Но при этом Москва сможет в будущем выиграть благодаря тому, что сможет продавать энергоресурсы по более высоким ценам в другие страны.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может нарастить в ближайшее время закупки российского газа через страны, которые готовы расплачиваться за него в рублях. Отмечается, что ЕС пойдёт на такой шаг, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию. Также сообщается, что страны на данный момент не испытывают дефицита газа и технически могут получать как трубопроводный газ с европейского рынка, так и СПГ.