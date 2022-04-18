В ТПП объяснили, почему китайская техника не хлынет в Россию

Руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов назвал наивными предположения, что в Россию резко хлынет поток техники из Китая в условиях, когда отвернулась Европа. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Представитель Торгово-промышленной палаты
Рассуждать о том, что сейчас Европа отвернулась от РФ и вдруг резко в Россию хлынет поток, к примеру, потребительской техники из Китая, по меньшей мере наивно, — сказал Изотов.
Представитель ТПП отметил, что если работающей в Китае российской компании нужно закупить технику для работы в КНР, она сможет её приобрести. Но если эта продукция в дальнейшем предназначена для экспорта в Россию, то Китай на 99% на это не пойдёт.
По словам Изотова, китайские компании слишком дорожат своей репутацией.
Вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать подобных упрёков в свой адрес, — пояснил глава регионального представительства.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ретейлерам, сообщила, что запасов электроники и бытовой техники в России хватит до лета. Прогноз оправдается, если в стране не возникнет ажиотажного спроса на технику и если завезут заказанные ещё зимой партии товара.