В ТПП объяснили, почему китайская техника не хлынет в Россию

Руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов назвал наивными предположения, что в Россию резко хлынет поток техники из Китая в условиях, когда отвернулась Европа. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Представитель Торгово-промышленной палаты отметил , что 80% товаров европейских брендов собирается по лицензии в Китае. И для того, чтобы Китай поставлял эту бытовую технику, у него должно быть разрешение правообладателя.

Рассуждать о том, что сейчас Европа отвернулась от РФ и вдруг резко в Россию хлынет поток, к примеру, потребительской техники из Китая, по меньшей мере наивно, — сказал Изотов.

Представитель ТПП отметил, что если работающей в Китае российской компании нужно закупить технику для работы в КНР, она сможет её приобрести. Но если эта продукция в дальнейшем предназначена для экспорта в Россию, то Китай на 99% на это не пойдёт.

По словам Изотова, китайские компании слишком дорожат своей репутацией.

Вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать подобных упрёков в свой адрес, — пояснил глава регионального представительства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ретейлерам, сообщила, что запасов электроники и бытовой техники в России хватит до лета. Прогноз оправдается, если в стране не возникнет ажиотажного спроса на технику и если завезут заказанные ещё зимой партии товара.