В «Тинькофф Инвестициях» ответили на жалобы потерявших деньги пользователей

Пользователи зарабатывают, жалуясь на банковский сервис, и при этом порочат его репутацию, прокомментировала претензии к «Тинькофф Инвестициям» представитель компании Лидия Капинус телеканалу «360». До этого сотни людей пожаловались на ошибки в работе онлайн-брокера, которые не позволили получить прибыль. В техподдержке объяснили это сбоем системы при обработке данных и сообщили, что компенсаций не будет.

Нам нечего тут комментировать — таких случаев масса. Люди зарабатывают написанием жалоб, зачастую необоснованно пороча репутацию других брендов. И это именно такой случай, — сказала Капинус.

Пользователи «Тинькофф Инвестиций», у которых сервис завис при закрытии торгов, заявили о намерении подать коллективное обращение в прокуратуру и жалобу в Центральный банк РФ.

Ранее Тинькофф Банк вошёл в число системно значимых кредитных организаций в 2021 году. Включение его в этот список, как пояснили в ЦБ, обусловлено многими факторами. Например, у банка обширная клиентская база, а показатели роста превышают среднерыночные значения. Теперь в перечень системно значимых входят 13 банков, доля которых составляет 77% активов всего российского банковского сектора.