Дефицита офисной бумаги не будет, Минпромторг России ожидает стабилизации поставок в течение недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели, — заявили в министерстве.

В министерстве указали, что в наcтоящее время в России работают три крупных производителя офиcной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны. Лишь небольшиe объёмы бумаги поcтавлялись финcкими компаниями.

Ранее Минпромторг предложил ввести запрет на экспорт древесины и ряда изделий из неё в недружественные страны, которые ввели санкции против России. Ограничения предлагают ввести до конца текущего года, говорится в сообщении ведомства.