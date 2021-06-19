В столице приобрели элитную недвижимость на миллиард долларов

https://static.news.ru/photo/238d48b2-d267-11eb-a89b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С января по май 2021 года в столице купили элитной недвижимости на 85 миллиардов рублей и этот показатель продолжает расти, сообщает ТАСС.

По сравнению с показателями прошлого года элитную недвижимость стали приобретать на 105% чаще. При этом была достигнута важная отметка в миллиард долларов.

Подобные показатели стали возможны не из-за постоянно меняющегося курса рубля. Прирост в приобретении элитной недвижимости заметен и в оплате сделок долларами. В этом сегменте заметно практически двукратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Что касается цен, то за год они показали рост на 8% в новостройках и на 10% на вторичном рынке. Средняя стоимость элитного жилья на первичном рынке в январе — мае составила 881 тыс. рублей за квадратный метр, а готовой квартиры — 764 тыс. рублей за квадратный метр, — говорится в сообщении международного агентства недвижимости Savills.

Стоит отметить, что лишь 40% от продаж приходится на вторичный рынок, то есть более 34 миллиардов рублей. За прошедший год в этом сегменте цены поднялись на 10%. Новостройки подорожали на 8%. Стоимость элитной недвижимости также показала рост, и средняя цена на квартиру в этом сегменте составляет 130 миллионов рублей за новостройку и 150 миллионов рублей за квартиру на вторичном рынке.

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