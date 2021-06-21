Стал известен размер скидки на сделки с недвижимостью в столице

Средний размер скидки на жильё, на которую могут рассчитывать покупатели, составляет 3-4% от первоначальной цены. Об этом сообщает РБК.

Почти каждая четвёртая сделка купли-продажи на вторичном рынке жилья в Москве в мае 2021 года совершена со скидкой. При этом продавцы продолжают поднимать цены. Однако, чем больше недвижимость находится в рекламе, тем охотнее продавцы соглашаются на скидку. Потеря во времени при продаже грозит финансовыми потерями, ведь при длительной продаже собственник вынужден делать большую скидку, по сравнению с аналогичными предложениями вокруг.

«По итогам мая объём предложения на столичном рынке вторичной городской недвижимости составил 40 тыс. объектов — примерно на 1 тыс. меньше, чем в апреле. Это связано с тем, что на период майских праздников многие собственники жилья сняли свои объекты с рекламы», — отмечается в исследовании компании «Миэль».

Кроме того, чтобы сделка купли-продажи была совершена быстрее, размер скидки должен быть не менее 7%-10%.

Ранее стало известно, что в Москве вырос спрос на квартиры в новостройках. С начала года в столице зафиксировали более 55 тысяч договоров участия в долевом строительстве.