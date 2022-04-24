В США заявили о риске подрыва Байденом мирового господства доллара

Мировое господство доллара может быть подорвано из-за беспрецедентной санкционной политики президента США Джо Байдена в отношении России. Для Вашингтона это может обернуться стратегической ошибкой, заявил обозреватель Бранко Марцетич в статье, опубликованной изданием Jacobin.

Будет крайне иронично, если крупнейший удар по этой системе [возглавляемой долларом] она нанесёт сама себе, — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что подобные опасения высказывают и в МВФ, и даже в инвестиционном банке Goldman Sachs. Вашингтону грозит лишение привилегии, позволявшей импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.

Теперь же у других стран усилилось желание перестать быть зависимыми от доллара и финансовой системы, которую он поддерживает. Там считают, что западные банки больше не являются безопасным местом для зарубежных активов, заключил Марцетич.

Ранее стало известно, что рынок нефти ожидает «настоящий взрыв». Он последует после того, как саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco перейдёт в торговле с Китаем на расчёты в юанях вместо долларов, заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй. Это станет началом отсчёта краха доллара, добавил он.