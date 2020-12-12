В США заявили, что «Северный поток — 2» не будет функционировать никогда

https://static.news.ru/photo/7ed5ea34-3c54-11eb-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Kuznetsov/Nord Stream 2

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» не имеет ни единого шанса на то, чтобы быть реализованным. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на слова высокопоставленного источника из правительства США.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Если бы оператор был в состоянии реализовать проект, он давно бы это сделал, — приводит DPA слова высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик «Фортуна» начало работы по прокладке финальной части газопровода в Балтийском море недалеко от побережья Германии.

Как передавал NEWS.ru, в одобренном сенатом военном бюджете США на 2021 год предусматриваются санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».