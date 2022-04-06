В США заявили, что эмбарго на экспорт нефти из РФ приведёт к росту цен

Введение запрета на экспорт нефти из России приведёт к стремительному росту цен, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает ТАСС. Она отметила, что многие европейские страны пребывают в сильной зависимости от российских энергоресурсов.

Проблема с блокировкой экспорта нефти из России заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень сильно от этого зависят. И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введём полный запрет на нефть, — сказала она.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что ЕС рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа, поступающих из России. По его словам, необходимо сохранить максимальное давление на Кремль, для чего потребуется дальнейшее усиление санкций.

Экономист и политолог Василий Колташов заявил, что легко заменить российскую нефть у западных стран не получится, так как перевести производство на новый сорт нефти очень трудно. Он напомнил, что по этой причине США перешли на сырьё из России взамен венесуэльского, а в случае попыток замены российской нефти в ЕС биржевые цены на нефть вырастут. Также экономист отметил, что значительную часть нефти Россия продаёт по долгосрочным контрактам.