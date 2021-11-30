В США завершилась эпоха магазинов «всё по $1»

Эра магазинов «всё по $1» в США завершилась. Супермаркеты Dollar Tree последними из дисконтных сетей в стране решили отказаться от такой ценовой политики. Её ретейлер соблюдал больше 35 лет, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения мог стать резкий рост инфляции. В октябре текущего года она составила 6,2% в годовом выражении. Это является максимумом за 30 лет.

Инфляция сильно повысилась за счёт восстановления экономики, вливания в неё средств конгрессом и ФРС. Кроме того, произошли нарушения в цепочках поставок.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в США в июне в годовом выражении стали рекордными с августа 2008 года. Они достигли 5,4%. Об этом заявили в американском Министерстве труда.

Рост потребительских цен составил 0,9% в сравнении с маем. За год продукты питания подорожали на 2,4%, энергоносители — на 24,5%.

В феврале администрация Джо Байдена заявила, что допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных президентом США мер стимулирования экономики. Политик был намерен выделить на борьбу с пандемией $400 млрд, около $1 трлн — на оказание помощи населению. Таким образом, итоговый объём экономических мер должен приблизиться к 1,9 трлн.