Стало известно, почему большинство западных компаний остались в России WP: большинство западных компаний остались в РФ, поскольку уход им встанет в копеечку

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Большинство западных компаний продолжили вести бизнес в РФ после начала военной операции на Украине, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что для большей части фирм уход из России может стоить дороже, чем издержки от пребывания в стране. Более того, многим компаниям даже удалось захватить большую долю рынка после ухода конкурентов.

Западные компании, которые остались, часто сильно зависят от бизнеса в России, потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов, — говорится в сообщении.

WP пишет, что из-за решения большинства западных компаний остаться в России все попытки Вашингтона подавить экономику РФ сходят на нет. При этом россияне практически не ощущают дискомфорта после ухода крупных предприятий из страны. В то же время они не проявляют потребительского патриотизма, считает представитель консалтинговой компании INFOLine Иван Федяков.

Российские потребители хотят иметь возможность покупать бренды, к которым они привыкли, западные бренды, и большинство из них не проявляют никакого потребительского патриотизма. Люди знают, что ничто не заменит BMW, Mercedes или Apple, — заявил Федяков.

По данным Киевской школы экономики, из более чем 3000 иностранных компаний, находившихся в России до начала СВО, с рынка ушли лишь 211 фирм. Еще 468 объявили о планах покинуть страну, но они по-прежнему ведут деятельность в РФ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство введет налог в 10% на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. Глава ведомства пояснил, что мера сделает невыгодной продажу компаний с иностранным участием, что позволит сохранить деятельность бизнеса.