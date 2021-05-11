В США зафиксировали рекордный экспорт сжиженного природного газа

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В марте экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США побил абсолютный рекорд с 2016 года. Он достиг 10,5 млрд кубических футов в день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации Минэнерго США.

Экспорт СПГ из США установил абсолютный рекорд в марте 2021 года на уровне 10,5 миллиарда кубических футов в день и в среднем составил 9,2 миллиарда кубических футов в день в апреле — максимальный экспорт сжиженного природного газа для этих месяцев с тех пор, как США стали экспортёрами в 2016 году, — говорится в документе.

В Минэнерго уточнили, что большая часть экспорта СПГ из США в прошлом году была ориентирована на азиатский рынок. Начиная с февраля текущего года большая его часть отправляется в Европу.

Ранее замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал производство СПГ в РФ сложной темой. В 2020-м мощность предприятий СПГ в РФ выросла до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет, согласно плану кабмина, необходимо нарастить показатели в три с половиной раза — до 140 млн тонн СПГ в год.

Российское правительство предложило выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализующихся в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг крупнотоннажных производств и разработать стимулы для геологоразведки в Арктике.