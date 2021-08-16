В США задумались о лишении России статуса рыночной экономики

В США начали расследование на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам. Причиной послужил антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из РФ, говорится в заявлении американского Минторга, опубликованном в официальном издании правительства Federal Register.

Отмечается, что в США ссылаются на шесть обязательных критериев, которым должна соответствовать страна с рыночной экономикой. Среди них — степени конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, размеры доли государственной собственности или контроля над средствами производства и другие.

В заявлении говорится, что все заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии вплоть до 30 августа 2021 года. В случае признания российской экономики несоответствующей рыночным стандартам себестоимость выпуска отечественной продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на её производство «в третьих странах», где она может быть выше.

Статус рыночной экономики представляет важность для экспортёров, поскольку значительно усложняет возможности введения антидемпинговых пошлин против них. Соответствующий статус Россия получила от Европейского союза и США в 2002 году.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверными и ошибочными знания Белого дома об экономическом потенциале России. Эти слова стали реакцией на заявление главы США Джо Байдена о том, что структура экономики РФ включает в себя только ядерное оружие и нефтегазовую сферу.