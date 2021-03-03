В США второй день подряд наблюдается снижение фондовых индексов

https://static.news.ru/photo/cde9dfa6-836b-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

По итогам торговой сессии в среду ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи показали снижение. Это происходит уже второй день подряд.

По данным сайта торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 121,43 пункта, или на 0,39%, остановившись на отметке 31 270,09 пункта.

Индекс S&P потерял 50,57 пункта, то есть, 1,31%, и оказался на уровне 3819,72 пункта.

Индекс электронной биржи Nasdaq продемонстрировал снижение на 361,04 пункта, что составляет 2,7%, достигнув отметки 12 997,75 пункта.

По словам аналитика инвестиционной компании Globalt Investments Тома Мартина, волатильность на рынках происходит в связи с «нервозностью из-за роста доходности» среднесрочных облигаций казначейства США. Как сообщает издание The Wall Street Journal, в среду доходность государственных ценных бумаг составила 1,47%, днём ранее этот показатель составлял 1,413%.

В свою очередь, нефть WTI подорожала на 1,79 доллара по данным на 16:30 по времени восточного побережья США (00:30 по Москве). Цена поставок энергоносителя в августе составила 61,26 доллара за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что в случае поступления средств инвесторов на развивающиеся фондовые рынки, рубль может значительно окрепнуть. Экономист не исключил, что уже в этом году курс американской валюты может упасть с нынешних 74 рублей до 65 рублей.