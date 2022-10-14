В США сравнили надвигающийся кризис в мировой экономике с крушением поезда Американский экономист Рубини сравнил ситуацию в мировой экономике с крушением поезда

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нуриэль Рубини

Глобальная экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке, заявил бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США Нуриэль Рубини. В интервью Newsweek он предположил, что нарастание различных угроз приведет к рецессии в США и Европе.

Мы наблюдаем ситуацию, в которой краткосрочные тенденции согласуются с моей среднесрочной и долгосрочной историей, когда нарастают экономические, монетарные, социальные, политические, геополитические, экологические и технологические угрозы, и они нарастают, — сказал Рубини.

Он добавил, что современный мир погрузился в «геополитическую депрессию», и в скором времени наступит явление, которое он назвал «матерью всех долговых кризисов». По словам Рубини, десять перечисленных им угроз, описанных в книге «Мегаугрозы: десять опасных тенденций, которые ставят под угрозу наше будущее, и как их пережить», наступят в текущем или следующем десятилетии.

Экономист получил прозвище «Доктор Дум» за то, что предсказал финансовый кризис 2008 года.