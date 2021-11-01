В США спрогнозировали рост цен на нефть Brent до $120 за баррель

Цена на нефть марки Brent может вырасти до $120 за баррель к середине 2022 года. Такой прогноз сделали в Bank of America Corp. (BofA), передаёт Bloomberg. Сейчас она торгуется по по $84,88 за баррель на Лондонской бирже ICE и по $82,615 на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) по состоянию к закрытию торгов 1 ноября.

Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до $120 за баррель, — говорится в сообщении.

Отмечается, что фактором, влияющим на дополнительное ускорение роста цен, может стать повышение спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо на фоне ограничений перерабатывающих мощностей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает роста стоимости нефти до $100 за баррель. После этого высказывания США, Япония и Индия начали оказывать сильнейшее за последние годы давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи полезных ископаемых.

25 октября стоимость американской марки WTI выросла до $85 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $85,89 за баррель.

При этом страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией считают, что необходимо соблюдать осторожность в наращивании темпов добычи.

С мая 2020 года ОПЕК+ сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки по причине падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. В дальнейшем добыча была вновь увеличена на 400 тысяч баррелей в сутки.